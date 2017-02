Carina Vogt landet auf dem Podest

Skispringen, Weltcup Die Degenfelder Skispringerin landet im österreichischen Hinzenbach auf Rang drei und sichert sich zum ersten Mal in dieser Saison einen Podestplatz.

Einen Doppelerfolg für die deutschen Skispringerinnen gab es beim heutigen Weltcupspringen im österreichischen Hinzenbach. Während Carina Vogt sich erneut verbesserte und sich mit Rang drei einen Platz auf dem Podest sicherte, sprang ihre Teamkollegin Katharina Althaus auf den zweiten Platz. Die beiden deutschen Skispringerinnen mussten sich nur der Weltcup-Führenden Sara Takanashi (JPN) geschlagen geben.

Für Carina Vogt ist es der erste Podestplatz in diesem Jahr. In den vergangenen Wochen gelang es der Olympiasiegerin immer wieder ihre Leistung zu steigern. In Hinzenbach zeigte sie mit 88,5 Metern im ersten Durchgang und 87,0 Metern im zweiten Durchgang zwei starke Sprünge.

Auszug aus den Ergebnissen des Weltcups in Hinzenbach:

1. Sara Takanashi (JPN) 1. Sprung: 87,5m; 2. Sprung 91,0m - 242,1 Punkte

2. Katharina Althaus (GER) 1. 89,0m; 2. 88,5m - 237,9 Punkte

3. Carina Vogt (GER) 1. 88,5m; 2. 87,0m - 234,0 Punkte

4. Yuki Ito (JPN) 1. 85,5m; 2. 85,0m - 230,8 Punkte

5. Daniela Iraschko-Stolz (AUT) 1. 87,0m; 86,5m - 230,7 Punkte