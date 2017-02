Hilfsbereiter Promillesünder

. Am frühen Samstagmorgen wollte ein 55-Jähriger eine Bekannte von einer Discothek an der Bürgermeister-Reiner-Straße in Nördlingen abholen. Kurz vor dem neuen Kreisverkehr fuhr er auf einen noch unbepflanzten Grünstreifen; er hatte ihn mit einem Parkstreifen verwechselt. Als er wieder aus dem Grünstreifen herausfahren wollte, fuhr er sich im weichen Erdreich fest. Nun kam ihm ein 32-Jähriger zu Hilfe, der ihn mit seinem Wagen herausziehen wollte. Dabei wurde die komplette Straße verschmutzt und es musste die Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn verständigt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Bei der Überprüfung der beiden Fahrzeugführer durch die Polizei wurde festgestellt, dass der 32-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkotest ergab einen Wert knapp über 1 Promille. Auf den Mann kommen nun Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zu.