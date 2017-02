Auto überschlägt sich 21-Jährige wird leicht verletzt

Symbolbild: opo

Unterschneidheim. Kurz nach 5 Uhr fuhr eine 21-Jährige am Samstag auf der Landesstraße 2221 von Unterschneidheim kommend in Richtung Bopfingen. Das steht im aktuellen Polizeibericht. Aufgrund von Straßenglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Auto in einer leichten Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei schleuderte das Auto an einem Graben entlang, überschlug sich einmal und kam quer neben der Fahrbahn zum Stehen. Glücklicherweise wurde die 21-Jährige nur leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

