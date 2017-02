Einbruch in eine Wohnung Die Polizei sucht Zeugen

Aalen. Unbekannte drangen am Samstag zwischen 9 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Vogtlandstraße ein. Die Täter hebelten laut Polizei die Terrassentüre auf, durchsuchten mehrere Zimmer und entwendete Laptops und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei in Aalen, Tel. (07361) 5400, sucht Zeugen.

