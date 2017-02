Exhibitionist im Burgstallkreisel Er war am Sonntagmorgen unterwegs

Symbolfoto: opo

Aalen. Ein Unbekannter sprach am Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr mit erigiertem Glied einen 30-jährigen Fußgänger im Burgstallkreisel an, ob er ihn nicht oral befriedigen wolle. Der 30-Jährige stieß den Exhibitionist von sich und ging laut Polizei weiter nach Hause. Der Unbekannte war circa 170 cm groß, sehr schlank, hatte schwarze kurze lockige Haare und eine dunkle Jacke mit Kapuze an. Hinweise zum Täter nimmt das Kriminalkommissariat Aalen, Tel. (07361) 5800, entgegen.

