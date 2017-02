47-Jähriger bei Unfall leicht verletzt Nach Fehler beim Wenden: ein Verletzter und 47000 Euro Sachschaden In Weiler hat sich am frühen Sonntagmorgen ein Unfall ereignet, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde, teilt die Polizei mit.

Schwäbisch Gmünd-Weiler. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 3.30 Uhr die Strümpfelbachstraße in Weiler in Richtung Bettringen. Auf Höhe der Einmündung Wolfäckerstraße wollte er sein Fahrzeug wenden. Hierzu fuhr er in die Wolfäckerstraße ein, wendete und blieb mit der Fahrzeugfront in der Strümpfelbachstraße stehen. Ein hinterher fahrender Ford-Fahrer erkannte den Audi, versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der 47-jährige Ford-Fahrer leicht verletzt. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 42000 Euro, am Ford Schaden von rund 5000 Euro.

