Zwei Menschen bei Auffahrunfall auf der B 29 leicht verletzt Unfall in Böbingen mit vier beteiligten Fahrzeugen

Böbingen. Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls in Böbingen. Laut Polizei lief der Unfall folgendermaßen ab: Eine 51-Jährige war am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der B29 in Richtung Aalen unterwegs. Auf Höhe der Ampel in Böbingen fuhr sie auf das Auto eines vor ihr stehenden 41-Jährigen auf. Unachtsamkeit nennt die Polizei als Grund. Eine nachfolgende 37-Jährige bemerkte den Verkehrsunfall und die Staubildung vor ihr zu spät und fuhr auf das Auto eines abbremsenden 52-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 52-Jährigen auf das davor stehende Auto der 51-Jährigen aufgeschoben. Die 37-Jährige und der 52-Jährige wurden leicht verletzt.

