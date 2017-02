Platz zwei für das Geburtstagskind Skispringen, Weltcup Olympiasiegerin Carina Vogt ist beim heutigen Weltcupspringen auf Platz zwei gelandet.

Zwei Podestplätze an einem Wochenende: Die Degenfelder Skispringerin Carina Vogt ist im österreichischen Hinzenbach erneut aufs Podest gesprungen. Nach Rang drei am Samstag wurde es am heutigen Sonntag ein starker zweiter Platz. Dabei knackte die Olympiasiegerin, die heute ihren 25. Geburtstag feiert, beim zweiten Tagessprung (91 Meter) sogar die 90-Meter-Marke. Im ersten Sprung landete sie bei 88 Metern.

