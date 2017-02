Drei Wildunfälle Zwei Rehe und ein Wildschwein tot

Ellwangen. Rund 8000 Euro Sachschaden entstand zwischen Sonntagabend und Montagmorgen an drei in Wildunfälle verwickelten Fahrzeugen im Raum Ellwangen. In Ellenberg efasste gegen 22 Uhr ein aus Richtung Hardt kommender 34-Jähriger laut Polizei am Sonntagabend ein Reh, das kurz vor Haselbach querte. Das Tier verendete am Straßenrand. In Ellwangen - zwischen Schönau und Sandgrube - war es wieder ein Reh, mit dem ein 26-Jähriger Fahrer zusammenstieß. Laut Polizeiangaben war er am Sonntagabend auf der B 290 unterwegs, als das Tier gegen 23.20 Uhr vor sein Auto lief. Das Reh wurde durch den Aufprall getötet. Ein 20-Jähriger, der am Montagmorgen von Dalkingen in Richtung Ellwangen unterwegs war, prallte kurz nach der Einmündung zum Waldkrankenhaus gegen 1.40 Uhr mit einem Wildschwein zusammen. Das Tier wurde dabei getötet.

