Namen und Nachrichten Nuding nimmt Abschied

Schwäbisch Gmünd. Die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd verabschiedete ihren langjährigen Lehrenden Dr. Anton Nuding, der in den Ruhestand geht. Dekanin Professor Dr. Marita Kampshoff dankte ihm für sein Engagement im Bereich der Schul- und Sonderpädagogik sowie für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Nuding bildete zunächst von 1980 bis 1982 Diplomanden in Statistik aus, lehrte von 1990 bis 2005 Sachunterrichtsdidaktik und vertrat seit 2014 seinen Arbeitsschwerpunkt „Inklusion“ in der Lehre. In nahezu 40 Publikationen beschäftigte er sich mit Fragen des Unterrichts. Zuletzt war Nuding stellvertretender Direktor des Staatlichen Seminars Schwäbisch Gmünd.

