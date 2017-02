Decke demoliert Sachbeschädigung an der Karl-Kessler-Realschule

Symbolbild

Wasseralfingen. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurden laut Polizei im Bereich des Haupteingangs der Karl-Kessler-Realschule in der Hofwiesenstraße mehrere Lamellen der Blechverkleidung an der Decke des Außenbereichs demoliert und teilweise aus der Befestigung geschlagen. Der angerichtete Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 1000 Euro. Da die Beschädigung in rund vier Metern Höhe liegt, müssen die Täter laut Polizei mit einem längeren Gegenstand bewusst gegen die Deckenverkleidung geschlagen haben. Zeugen, die in der Tatnacht Beobachtungen an der Schule gemacht haben, werden gebeten, sich unter (07361) 97960 bei der Polizei in Wasseralfingen zu melden.

