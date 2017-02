Vom Krankenhaus in die Zelle 21-Jähriger uriniert in den Wachraum der Polizei

Symbolbild

Ellwangen. Ein 21-jähriger Mann musste am Dienstagabend in Polizeigewahrsam genommen werden. Er war laut Polizeiangaben nach 20 Uhr vom Rettungsdienst in die Virngrundklinik eingeliefert worden, weil er nicht ansprechbar war. Im Krankenhaus angekommen, schrie der Mann unkontrolliert herum, war nicht zu beruhigen und störte den Betriebsablauf nachhaltig. Auch die gegen 21 Uhr alarmierte Polizei konnte ihn nicht beruhigen. Nach richterlicher Anordnung wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Auf der Polizeiwache urinierte er in den Wachraum. Gegen ihn wird nun zumindest wegen Sachbeschädigung ermittelt, die Kosten für den polizeilichen Transport und die Unterbringung werden ihm laut Polizei in Rechnung gestellt.

