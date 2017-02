Geld aus dem Geldbeutel gezogen Beim Ticketkauf bestohlen

Symbolbild

Aalen. Am Dienstagnachmittag löste eine 25-jährige Frau an einem Fahrkartenautomaten im Bahnhof ein Zugticket. Während sie gegen 16 Uhr ihren geöffneten Geldbeutel in der Hand hielt, stahl ein Unbekannter laut Polizeiangaben unbemerkt das darin befindliche Scheingeld von 80 Euro. Als die Bestohlene gleich darauf den Diebstahl bemerkte, war der Dieb schon weg. Der Mann wurde auf eine Größe von etwa 1,65 Meter geschätzt, hatte schwarze kurze Haare und einen dunklen Teint. Er war bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke und einer blauen Jeanshose. Entsprechende Hinweise bitte unter (07361) 5240 an die Polizei in Aalen.

