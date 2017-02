Fasching in Unterkochen Bärenfanger Närrisches Wochenende mit Prunksitzung und Umzug.

Aalen-Unterkochen. Die große Prunksitzung der Bärenfanger beginnt am Samstag, 11. Februar, um 19 Uhr in der Sporthalle Unterkochen. Am Sonntag, 12. Februar, findet um 10 Uhr der Zunftmeisterempfang im Rathaus statt. Anschließend wird auf dem Rathausplatz der Narrenbaum aufgestellt. Um 13.31 Uhr setzt sich der Faschingsumzug durch Unterkochen in Bewegung, mit vielen Aktiven aus ganz Baden-Württemberg. Im Anschluss ist buntes Treiben in der Sporthalle. Die Waldhäuser Straße ist in der Zeit von 12.30 bis ca. 17 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt.

