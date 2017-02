Edmund Weizmann baut Fitness-Studio in Bopfingens Innenstadt







Neubau Edmund Weizmann zieht mit seinem Fitness- und Gesundheitszentrum von der Bopfinger Wiesenmühlstraße in die Innenstadt. Der Neubau entsteht auf dem Gelände zwischen der Bachgasse und der B 29. Die Durchfahrtsstraße zwischen Bachgasse und B 29 musste wegen der Arbeiten gesperrt werden. Weizmann will sein „erstklassiges Angebot nun auch in einem hochwertigen Ambiente präsentieren“, wie er sagt. 800 Quadratmeter Fläche soll der Fertigbau mit Flachdach bringen. Vier bis fünf Monate Bauzeit wurden veranschlagt. Zehn bis zwölf Parkplätze erhält das Studio selbst. Seien weitere nötig, soll eine Vereinbarung mit dem Rewe-Center in unmittelbarer Nähe, getroffen werden. mas/Foto: opo

