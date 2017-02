Auto beschädigt und abgehauen Polizei sucht Unfallzeugen

Symbolbild

Aalen. Einen Schaden von rund 4000 Euro hinterließ ein Unbekannter an einem Wagen, der am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Modegeschäftes in der Wilhelm-Merz-Straße abgestellt war. Um Hinweise auf den Verursacher bittet die Polizei Aalen unter (07361) 5240.

zurück © Schwäbische Post 09.02.2017 09:44

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte