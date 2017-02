Diesel abgezapft 450 Liter Kraftstoff sind weg

Ellwangen. Laut Polizei zapften Diebe in der Nacht auf Donnerstag rund 450 Liter Diesel von einem Laster ab. Dieser stand auf einem Parkplatz an der B290, auf Höhe des Stausees Buch, in Fahrtrichtung Ellwangen. Während der Kraftstoff abgezapft wurde, schlief der Fahrer in der Fahrerkabine und bekam von dem Diebstahl nichts mit. Hinweise auf die Diebe oder Fahrzeuge, die in der Nacht auf dem Parkplatz gesehen wurden, nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter (07961) 9300 entgegen.

