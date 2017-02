Glückwünsche für Lea Ackermann







Geburtstag Schwester Lea Ackermann (links), Gründerin der Organisation Solwodi, ist 80 geworden. Seit 30 Jahren kämpft sie gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel, in Deutschland unterstützt von 50 Mitarbeiterinnen in 18 Beratungsstellen und neun Schutzhäusern. Für Solwodi Ostalb überbrachte Dr. Annette Speidel Glückwünsche bei den Feierlichkeiten in Boppard. Foto: privat

