Italienisch essen in Unterkochen

Gastronomie Domenico Maniscalco hat ein italienisches Restaurant in Unterkochen eröffnet. „Da Domenico“ in der Aalener Straße 5 bietet sizilianische Spezialitäten und ein gut ausgestattetes Wein- und Grappasortiment. Jeden Mittwoch und Freitag gibt es frischen Fisch. Die Gaststätte hat Haupt- und Nebenraum und ist am besten vom Marktplatz her erreichbar. Text/Foto: zla

