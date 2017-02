Prunksitzung mit Überraschungen

Schwäbisch Gmünd

Auf Tanzgruppen und Büttenredner aus der Region, die Lokales auf die Schippe nehmen, darauf setzt Sitzungspräsident Daniel Maier bei der Prunksitzung im Gmünder Stadtgarten. Das ist ihm am Freitagabend gelungen. Rund 700 Gäste – Piraten, Teufel, Erdbeeren und Waldfeen – folgten dem Programm im erweiterten Stadtgarten-Saal, nachdem es auch schon Jahre gab, in denen die AG Gmender Fasnet bedeutend weniger Karten verkauft hatte.

Am Promi-Tisch versammelten sich unter anderem Landrat Klaus Pavel, Landtagsabgeordneter Dr. Stefan Scheffold, Bundestagsabgeordneter Norbert Barthle als Narr mit Gattin, Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold als Stammeshäuptling und Bürgermeister Dr. Joachim Bläse mit Gattin, beide als Eskimo verkleidet. Die kreativste Verkleidung hat sich Baubürgermeister Julius Mihm ausgedacht. Er und seine Frau kamen als blinkende Feuerquallen in den Saal. Auch gut: Stadtsprecher Markus Herrmann als Meeresgott Neptun – in kurzen Hosen mit langem grauen Haar und Krone.

In der Bütt kamen die Gmünder Herrgottsblitz zu Wort, die im vergangenen Jahr krankheitsbedingt eine Pause einlegen mussten. Außerdem applaudierte das Publikum Karl Kurz als Karle von der Rathausstiag, Wendelin Schmid trat mit seinen Kesselbergern als große Überraschung auf, genauso wie Rathaussekretärin Ann-Kathrin Märtz und Helmut Argauer mit Guido Deis am Klavier.

Auch bei den Tanzgruppen gab’s eine Überraschung: Aus den Reihen der Gmünder Garde traten gleich zwei neue Tanzmariechen auf – Bianca und Vanessa. Jugendtanzmarie Pauline Staiber tanzte als Baronin, ihr Partner Elvis als Baron. Die Stöpselgarde, die Tanzteufel, die Gmünder Hüpfer und die Gmünder Prinzengarde boten Tänze. Den Tanzabschluss bildete das preisgekrönte Männerballett aus Weiler. Sportakrobatik boten dieses Jahr erstmals Gäste aus Lorch: Die Gruppe „dance & gymnastics“ des Lorcher Turn- und Sportvereins TSV trat auf. Schräge Töne boten die Musiker der Guggenmusik Überdruck. Den ganzen Abend über sorgte die Kolpingkapelle für den musikalischen Rahmen.

Sitzungspräsident Daniel Maier fuhr mit dem Fahrrad direkt auf die Bühne und beschwerte sich über die schlechten Radwege in der Stadt. Er führte charmant und zügig durchs Programm. Zum großen Finale kamen alle Akteure noch einmal auf die Bühne. Sie erhielten viel Beifall für ihre Auftritte.