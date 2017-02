Polizeibericht Betrunkener Porschefahrer

Mögglingen. Ein 30-Jähriger war am Freitag gegen 23.15 Uhr mit seinem Porsche auf der B 29 von Mögglingen in Richtung Aalen unterwegs. Weil er nach Angaben der Polizei unter Alkohol stand, geriet er kurz nach Mögglingen auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein 36-jähriger Autofahrer entgegen kam. Dieser konnte zwar noch etwas ausweichen, aber die beiden Fahrzeuge streiften sich. Dem 36-Jährigen nachfolgende Fahrzeuge mussten ebenfalls auf den Randstreifen ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Der Verursacher setzte seine Fahrt trotzdem unbeirrt fort, konnte aber bei einer Fahndung durch mehrere Polizeistreifen in Essingen entdeckt werden. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Beim Unfall war der 36-Jährige leicht verletzt worden. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf 40 000 Euro und bittet Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise des 30-Jährigen gefährdet wurden, sich mit dem Revier in Aalen (07361) 524-0 in Verbindung zu setzen.

