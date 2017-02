Gefährlicher Porschefahrer unterwegs

Mögglingen. Ein 30-jähriger Porsche-Fahrer musste seinen Führerschein abgeben. Er befuhr am Freitag gegen 23.15 Uhr mit seinem Porsche die B 29 von Mögglingen in Richtung Aalen. Wie die Polizei mitteilt, geriet er kurz nach Mögglingen aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein 36-jähriger Autofahrer entgegen kam. Der 36-Jährige konnte noch etwas ausweichen, aber die beiden Fahrzeuge streiften sich dennoch. Dem 36-Jährigen nachfolgende Fahrzeuge mussten ebenfalls auf den Randstreifen ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Nach dem Unfall setzte der 30-Jährige seine Fahrt unbeirrt fort. Er konnte jedoch im Zuge der Fahndung durch mehrere Polizeistreifen, nach kurzer Zeit in Essingen festgestellt werden. Da der 30-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Durch den Unfall wurde der 36-Jährige leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 40 000 EUR. Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet hatten und möglicherweise durch die Fahrweise des 30-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen (07361/524-0) in Verbindung zu setzen.

