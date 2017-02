Der Baum steht























































Narrenbaum In Rekordzeit, so Zunftmeister Bastian Schenk, haben Bärenfanger und Pulverteufel unter Regie von Sabrina Krauss und Bruno Münch ganze Arbeit geleistet, was in der Tradition eigentlich Aufgabe der Zimmerleute ist. Die Wappentafeln, wie es sich gehört, in Richtung „Verwaltungstempel“. Zur Belohnung gibt’s eine „gelbe Sporttasche“ mit gebrauter Lebensfreude von der Ortsvorsteherin. Zuvor fand der Zunftmeisterempfang im Rathaus statt: Stärkung vor dem Narrensprung. Text: ls / Foto: opo

