Die kleine Hausband im Bürgerspital

Die kleine Hausband spielt einmal im Monat in der Begegnungsstätte Bürgerspital in Aalen. An diesem Donnerstag ist es die ganz kleine Hausband, da zwei Mitglieder krank sind und einer im Urlaub ist. Proben und Noten gibt es keine. Die Gäste tanzen und singen zu den bekannten Liedern. Viele haben davor in der Begegnungsstätte bereits gegessen oder kommen auch nur wegen der Musik.

In der kleinen Band spielen normalerweise fünf Mitglieder. Sie besteht seit dem Jahr 2014. Es gibt jeden Monat ein Thema, zu dem sie verschiedene Lieder spielen und singen. Die kleine Hausband hat ihren nächsten Auftritt im Bürgerspital am Donnerstag, 9. März, um 14.30 Uhr. Die große Hausband mit sieben Mitgliedern spielt am Donnerstag, 23. Februar, um 14.30 Uhr ebenfalls im Bürgerspital. lh