Weiter Feinstaubalarm in Stuttgart Noch bis bis mindestens Mittwoch sind Autofahrer aufgerufen, freiwillig ihr Auto stehen zu lassen

Symbolbild: Archiv

Stuttgart. Auch die neue Woche startet mit Feinstaubalarm in Stuttgart. Seit Dienstag vergangener Woche gilt bereits der Alarm. Grund ist eine Inversionswetterlage. Die Folge: In Bodennähe sammelt sich viel Feinstaub - und sorgt für dicke Luft in Stuttgart, teilt die Stadtverwaltung mit. Sie bittet deshalb darum, das Auto im Stadtgebiet möglichst stehen lassen und auf den Betrieb von Komfort-Kaminen verzichten. Bei Feinstaubalarm gelten in Stuttgart außerdem vergünstigte Preise im VVS-Nahverkehr. Ein Einzelticket gibt es zum Beispiels bereits um die Hälfte. Am Sonntag lag der Tagesmittelwert von Feinstaub am Neckartor bei 60 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft - nach 70 am Samstag und 89 am Freitag, dem Höchstwert in der vergangenen Woche. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. dat

© Schwäbische Post 13.02.2017 06:30