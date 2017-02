Das KGW wird Fair-Trade-Schule Schüler des Wasseralfinger Kopernikus-Gymnasiums verkaufen fair gehandelte Waren

Die Schülerinnen und Schüler des Kopernikus-Gymnasium beteiligen sich künftig an der Fairtrade-Aktion und haben einen Pausenkiosk mit fair gehandelten Waren eröffnet. Foto: privat

Aalen-Wasseralfingen. "Was die Stadt Aalen vormacht, möchten wir auch", dachten sich die Schüler des Wasseralfinger Kopernikus-Gymnasiums (KGW) auf ihrer SMV-Tagung. Und so wurde der Beschluss gefasst, sich an der Fairtrade-Schools-Kampagne zu beteiligen. Seitdem arbeiten Schüler und Lehrer an der Umsetzung der geforderten Kriterien. In einem ersten Schritt haben die Schülerinnen und Schüler des KGW den Verkauf fair gehandelter Waren in Zusammenarbeit mit dem Eine-Welt-Laden Aalen in der Schule initiiert.

Seit dieser Woche gibt es jeden Dienstag und Donnerstag in den großen Pausen im Foyer einen Verkauf von fair gehandelten Waren wie zum Beispiel Schokoriegeln, getrocknete Mangos, Früchteriegel und vieles mehr. Der Kioskverkauf wird von der SMV selbst organisiert und durchgeführt.

„Die Schokolade ist total lecker und man hat noch etwas Gutes getan“, äußerte sich ein Schüler nach dem ersten Bissen in seinen erstandenen Schokoriegel.

