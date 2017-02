Schläge nach Faschingsumzug Tätlicher Auseinandersetzung am Sonntagabend in Unterkochen Nach dem Faschingsumzug in Unterkochen kam es zwischen zwei Männer zu einer handfesten Auseinandersetzung. Einer musste mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus.

Aalen-Unterkochen. Gegen 22.20 Uhr am Sonntagabend wurden zwei 27 und 20 Jahre alte Männer durch den Betreiber einer Faschingsveranstaltung in der Heidenheimer Straße aus einem Festzelt verwiesen, teilt die Polizei mit. In der Folge kam es wohl zu Tätlichkeiten, bei denen der 27-Jährige von einem bislang Unbekannten am Hals gepackt wurde und mehrere Schläge erhielt. Sein 20 Jahre alter Begleiter erlitt eine Kopfplatzwunde, die im Krankenhaus ärztlich versorgt werden musste. Die polizeilichen Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

zurück © Schwäbische Post 13.02.2017 08:35