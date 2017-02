Geschlagen, bedroht und auf Auto gesprungen Heftige Auseinandersetzung in Westhausen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung ist die polizeiliche Bilanz eines Streits zwischen mehreren Männern in Westhausen.

Westhausen. In einer Hofeinfahrt in der Dalkinger Straße kam es zu einem heftigen Streit. Ein 28-Jähriger führte dort laut Polizei ein Gespräch mit seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau. Dabei wurde der 28-Jährige von einem ihm unbekannten Mann zunächst beleidigt. Anschließend fuhr er mit seinem Audi wohl direkt auf den 28-Jährigen zu, der, zur Seite springen musste. Nach diesem Vorfall wollte der 28-Jährige eigenen Angaben zufolge in sein Fahrzeug steigen, um eine weitere Auseinandersetzung zu vermeiden. Auf dem Weg zu seinem Auto wurde er von einem zweiten ihm unbekannten Mann beleidigt und bedroht. Der Täter schlug mit der Faust gegen die Schläfe des 28-Jährigen. Als dieser nun in sein Fahrzeug einsteigen wollte, sprang der Unbekannte mehrfach auf die Motorhaube und trat gegen die Beifahrertüre. Das Polizeirevier Ellwangen hat in dieser Sache Ermittlungen aufgenommen.

zurück © Schwäbische Post 13.02.2017 08:41

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte