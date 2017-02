Rauchmelder rettet Hausbewohner Brand in angrenzender Scheune

Bopfingen. Ein Rauchmelder hat die 76-jährige Eigentümerin eines Wohnhauses in der Kerkinger Straße am Montagmorgen gegen 5 Uhr geweckt. Die Frau stellte laut Polizei Brandgeruch und Rauch im Bereich des Flurs fest und verständigte die Feuerwehr.

Wie die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben, hatte die 76-Jährige am Sonntagabend Asche in einen Metallbehälter in der angrenzenden Scheune gefüllt. Vermutlich durch noch vorhandene Glut wurde eine Holztür angekokelt. Durch die immer stärker werdende Hitze begann diese Türe zu brennen und setzte dabei die daneben befindliche Zugangstüre zur Scheune in Brand. Durch die schnelle Reaktion der Hausbewohner konnte ein größeres Feuer verhindert werden, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

zurück © Schwäbische Post 13.02.2017 08:50

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte