Betrunken Gefahrgut-Lkw gefahren Fahrer kommt von Straße ab und kann sich kaum auf den Beinen halten Mit mindestens 1,5 Promille Alkohol im Blut ist ein 62-jähriger Fahrer mit seinem Gefahrgut-Lkw vom Ellwanger Autohof losgefahren. Er kam von der Straße ab.

Ellwangen. Ein 62-jähriger Lkw-Lenker fuhr am Samstagabend gegen 21.15 Uhr mit seinem Gefahrengut-Lkw, der Natriumhydroxidlösung geladen hatte, ohne Licht vom Parkplatz des Autohofes in Richtung Max-Eyth-Straße los. Kurz bevor der Lastwagen die Ausfahrt erreichte, kam das Fahrzeug nach rechts auf die dortige Grünfläche, wo es stehen blieb. Zeugen verständigten die Polizei, nachdem sie den Fahrer angesprochen und deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen hatten. Der 62-Jährige hatte wohl einen stark schwankenden Gang und konnte sich kaum auf den Beinen halten, so die Polizei. Ein Vortest ergab, dass der Mann mit mindestens 1,5 Promille unterwegs war. Der 62-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten. Der Chef des polnischen Lkw-Fahrers musste im Laufe des Sonntags mit einem Ersatzfahrer nach Ellwangen kommen, um sein Fahrzeug abzuholen, so die Polizei.

