Hilfe für Soroptimist Kathmandu

Spende Der Aalener Serviceclub Soroptimist hat 1900 Euro an den nepalesischen Club in Kathmandu gespendet, weitere 1000 Euro kommen dazu von der Soroptimistischen Deutschen Union. Nadja Finckh (3.v.r) übergab das Geld bei einem Besuch vor Ort. Der Club in Kathmandu unterstützt damit schwerpunktmäßig Mädchen und Frauen, so wie es die soroptimistische Satzung vorsieht. In diesem Fall werden Schulutensilien und Rucksäcke gekauft, damit Mädchen die Schule besuchen können. Foto: privat

