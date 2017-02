Tanz-Flashmob für ein Ende der Gewalt gegen Frauen

. Vor dem Rathaus in Aalen soll am heutigen Dienstag, 14. Februar, um 16.45 Uhr ein sogenannter Tanzflashmob stattfinden.

Ein „Flashmob“ ist ein eigentlich spontan verabredetes Treffen, um gegen eine Sache zu demonstrieren oder auf etwas aufmerksam zu machen.

Zu diesem Tanzflashmob rufen gemeinsam Stadtverwaltung Aalen, IG Metall Aalen, die „Neue Tanzschule“ und das Landratsamt Ostalbkreis auf.

Mit diesem Flashmob soll die Aktion „One Billion Rising (OBR)“ unterstützt werden. „Billion“ bedeutet „Milliarde“ im Englischen und die Aktion „Eine Milliarde erhebt sich“ ist eine weltweite Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie für die Gleichstellung. Am 14. Februar weltweit solche Tanzflashmobs veranstaltet, so auch in Aalen.

Die Choreografie ist einfach, sodass jeder mitmachen kann.

Weitere Informationen unter: http://www.onebillionrising.de/