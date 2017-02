Formel 1 in Aufhausen! Kaputte Messanlage zeigt 188 km/h

Bopfingen-Aufhausen. Kaum passiert man das Ortschild Aufhausen, da fährt einem der Schreck in die Glieder. Sofort tritt man aufs Bremspedal. Der Grund: Das Tempo-Messschild auf der rechten Straßenseite blinkt hektisch und zeigt ein Formel-1-Tempo an: 188 km/h. Die SchwäPo klärt heute, was da los ist.

zurück © Schwäbische Post 14.02.2017 07:27