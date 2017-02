Unbekannte berauben Jugendlichen im Zug Tatort ist erneut der Zug zwischen Schrezheim und Goldshöfe - Täter sprachen offenbar unbekannte Sprache Wieder der Tatort im Zug, wieder bei Schrezheim. Diesmal wurde einem Jugendlichen ein Lautsprecher gestohlen. In den vergangenen Wochen wurden dort junge Frauen belästigt.

Ellwangen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde einem 16-jährigen Jugendlichen am Montagabend in einem Zug, der von Schrezheim in Richtung Goldshöfe fuhr, eine Bluetooth-Lautsprecherbox entwendet. Der Jugendliche stieg gegen 21.15 Uhr an der Haltestelle Schrezheim in den Zug und verließ diesen wenige Minuten später in Schwabsberg wieder. Während der Fahrt traten fünf junge Männer an den Geschädigten heran. Sie redeten in einer unbekannten ausländischen Sprache. Während mehrere Personen aus dieser Gruppe den 16-Jährigen an den Beinen festhielten, griff einer der Täter in die Hosentasche des Geschädigten und nahm dessen Handy sowie eine Lautsprecherbox an sich. Nachdem der Geschädigte die Gruppe aufforderte, die Gegenstände zurückzugeben, wurde ihm sein Mobiltelefon wieder ausgehändigt. Danach verließ der Geschädigte in Schwabsberg den Zug. Die Beschuldigten fuhren in Richtung Aalen weiter.

