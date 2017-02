Richtfest in der Wellandstraße

Wohnungsbau Die Wohnungsbau Aalen hat in der Wellandstraße 42 in Unterrombach Richtfest für ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen gefeiert. In rund eineinhalb Jahren Bauzeit entstehen hier drei Zwei-Zimmer- und sechs Drei-Zimmer-Wohnungen mit insgesamt 700 Quadratmetern Wohnfläche. Das gesamte Gebäude ist nach dem Energiestandard KfW70 errichtet. Insgesamt investiert die Wohnungsbau nach eigenen Angaben 2,1 Millionen Euro, hinzu kommen die Grundstückskosten. bea/Foto: opo

