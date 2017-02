Firma Althammer entlässt 61 Mitarbeiter Insolvenz in Heidenheim

Die Firma Althammer in Heidenheim. Foto: Archiv

Heidenheim. Schock in Heidenheim: Die Firma Althammer trennt sich vermutlich von 61 Mitarbeitern. Das meldet die Heidenheimer Zeitung. Die Mitarbeiter des Edelstahlbauers wurden am Dienstagabend in einer Betriebsversammlung über diese Entscheidung informiert. Bereits im November hat Althammer Insolvenz angemeldet. Durch Verzögerungen bei zwei Großaufträgen ist das Unternehmen in Schwierigkeiten gerarten. Bislang ging man davon aus, dass die Arbeitsplätze der 180 Mitarbeiter gesichert werden könnten. Diese Hoffnung hat sich nun zerschlagen. Laut "HZ" übernimmt der österreichische Anlagenbauer K Industries am Freitag den insolventen Betrieb.

