Polizeibericht

Welzheim. Eine 20-jährige Drogenkonsumentin hat am Dienstag bei ihrer Festnahme einen Kampfhundmischling auf einen Polizeibeamten gehetzt. Letzterer wurde in den Unterarm gebissen. Die Frau befindet sich unter anderem wegen Handels mit Betäubungsmittel und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Die in Welzheim wohnenden Eltern der Frau hatten gegen 13 Uhr die Polizei gerufen, nachdem die junge Frau bei ihnen mit Betäubungsmittel erschienen war und trotz Aufforderung nicht gehen wollte.

