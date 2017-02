Den Dieb weggeschrien Am Bahnhof aufs Handy abgesehen - Frau wehrt sich erfolgreich

Aalen. Durch lautes Schreien verhinderte eine 21-jährige Frau den Diebstahl ihres Mobiltelefons. Die junge Frau hielt sich am Mittwochabend gegen 19.25 Uhr auf dem Bahnhofsgelände in Aalen auf, wo sie auf ihren Zug wartete. Als sie bemerkte, wie ihr laut Polizeiangaben ein südländisch aussehender Mann das Telefon aus ihrer Jackentasche ziehen wollte, schrie sie so laut, dass der Mann davonrannte. Die alarmierte Polizei fahndete nach dem Mann, konnte ihn aber auch auf den möglichen Anschlussbahnhöfen nicht feststellen. Die Polizei in Aalen nimmt entsprechende Zeugenhinweise unter Telefon (07361) 5240 entgegen.

