Feuer löst Flächenbrand aus Großeinsatz für die Gmünder Feuerwehr

Waldstetten. Mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd am Mittwochnachmittag zu einem Brand in das Gewann Dorn aus. Dort waren kurz nach 17 Uhr rund 400 Quadratmeter Waldrandfläche abgebrannt. Das Feuer wurde vermutlich durch ein unbeaufsichtigtes Feuer verursacht, bei dem Reste von Parkettböden verbrannt wurden, so die Polizei. Der Polizeiposten Waldstetten hat die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen und nimmt dazu unter Telefon (07171) 42454 Zeugenhinweise entgegen.

zurück © Schwäbische Post 16.02.2017 08:54

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte