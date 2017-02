Einbrecher brettern mit gestohlenen Autos durch geschlossenes Rolltor

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Werkshalle einer Firma in Feuerbach eingebrochen und haben zwei Firmenfahrzeuge sowie Werkzeug von noch unbekanntem Wert gestohlen.

Die Täter hebelten in der Zeit zwischen 16 und 7 Uhr ein Rolltor des Gebäudes an der Siemensstraße auf. In der Halle brachen sie mehrere Metallwerkzeugboxen auf und stahlen nach ersten Feststellungen verschiedene Werkzeuge und Maschinen. Zwei in der Halle befindliche Firmenfahrzeuge, bei denen die Fahrzeugschlüssel steckten, beluden die Unbekannten mutmaßlich mit dem Diebesgut.

Da es den Tätern offensichtlich nicht gelang, das Rolltor zu öffnen, fuhren sie mit den Fahrzeugen durch das geschlossene Rolltor hindurch, das Rolltor wurde dadurch erheblich beschädigt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen weißen Peugeot Boxer Kleinlaster mit Kipppritsche mit dem Kennzeichen S-JL311 und einen grauen Peugeot Partner Kastenwagen mit dem Kennzeichen S-JL44. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu wenden.