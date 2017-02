Tankstelle mit automatischer Brandlöschbox ...

Feuerwehr Ein Autofahrer hat am Donnerstag gegen 18 Uhr geistesgegenwärtig Schlimmeres verhindert. Der Motorraum seines Autos war im Bereich einer Tankstelle in Rainau-Dalkingen in Brand geraten – wo so viel Benzin gelagert wird, eine höllisch gefährliche Sache. Der Fahrer schob seinen Golf jedoch kurzerhand in eine der Waschboxen – und da war der Brand rasch gelöscht. Die Feuerwehren Rainau und Aalen waren mit vier Fahrzeugen und 21 Mann im Einsatz und sorgten schließlich für endgültige Sicherheit. new/Foto: Freiwillige Feuerwehr

