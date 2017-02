Kurz und bündig Falschfahrer im Tunnel

Schwäbisch Gmünd. Gegen 11.25 Uhr verließ ein 66-jähriger Autofahrer auf der B 29 in Richtung Aalen an der ersten Ausfahrt des Einhorntunnel die Bundesstraße am Portal Ost. Dabei kam ihm ein 60-jähriger Autofahrer entgegen, der falsch aufgefahren war. Die Autos stießen seitlich versetzt zusammen. Schaden: 11 000 Euro beziffert. Der Einhorntunnel wurde kurz gesperrt.

