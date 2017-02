A

lle für den VfR Aalen! Es ist die Zeit, um ein Zeichen zu setzen. Und jetzt ist vielleicht auch die Zeit für einen überfälligen Schulterschluss. Auch die, die dem VfR (durchaus berechtigt) kritisch gegenüberstehen, müssen sich doch fragen: Ist ein Aalen ohne den Verein für Rasenspiele die bessere Alternative? Brächte ein Absturz in die Bedeutungslosigkeit mehr als nur Schadenfreude? Die klare Antwort: zweimal nein!

Der VfR hat in der jüngeren und älteren Vergangenheit sicherlich viele Fehler gemacht, die zu einem zweifelhaften Club-Image in der Stadt geführt haben. Aber das Gute ist doch: Die neue Vereinsführung räumt die Fehler ein, steht zu ihnen und bittet um eine faire Chance für einen totalen Neuanfang. Mehr kann man doch nicht verlangen, oder?

Noch ist die Zeit da, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und sportlich die Klasse zu halten. Und in der Zeit bis zum Saisonfinale könnten auch viele Gräben zugeschüttet werden. Oder ist ein Wochenende ohne Profi-Fußball in Aalen etwa ein besseres Wochenende? Klare Antwort auch hier: nein!

Wir von der SchwäPo hoffen mit dem VfR und drücken die Daumen. Wir bleiben ein kritischer Begleiter, aber auch immer wohlwollend und mit der Bereitschaft, dem Club zu helfen.

Was können wir und alle Aalener jetzt tun? Ins Stadion gehen! Ein Ticket kaufen! Eine Bratwurst und ein Bier! Anfeuern! Das hilft dem VfR. Und nicht vergessen: So ein Heimspiel mit Freunden und Kindern macht Spaß! Am Samstag, den 25. Februar, spielt der VfR Aalen gegen SSV Jahn Regensburg.

Wir starten eine Aktion, appellieren an alle Fans, Aalener Sportfreunde, an die langjährigen Kritiker und an die lokale Prominenz:

Gehen Sie zum Spiel, helfen Sie mit! Unser SchwäPo-Motto: Volle Hütte, rauf auf den Berg! Alle für den VfR Aalen!