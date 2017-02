Gmünd in Guggenhand Das internationale Guggenmusiktreffen beginnt











Schwäbisch Gmünd. Narren aus nah und fern belagern den Gmünder Marktplatz. Schräge Töne erklingen bereits in allen Gassen. Das internationale Guggenmusiktreffen beginnt mit dem Narrenbaum-Stellen. Dazu gibt's nicht nur Musik, sondern auch Tanzeinlagen und zahlreiche Verpflegungsstände. Insgesamt 21 Gruppen haben sich angekündigt. Um 18 Uhr beginnt das Monsterkonzert am Marktplatz und am Johannisplatz. Bis dahin spielen die Guggen auf den Bühnen in der Stadt. Der Guggenmusik-Frühschoppen ist am Sonntag ab 11 Uhr in der Gmünder Großsporthalle. Fotos: me

