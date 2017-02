Live-Ticker: VfR siegt in Chemnitz

23. Spieltag der 3. Liga, Auswärtsspiel für den VfR Aalen in der community4you-Arena beim Chemnitzer FC: Mit 1:0 gewinnen die Schwarz-Weißen und bringen drei wichtige Punkte mit auf die Ostalb.

Der VfR Aalen erkämpft sich beim Chemnitzer FC drei wichtige Punkte. Rico Preißinger brachte den VfR mit seinem ersten Treffer im Aalener Trikot früh in Führung (12.). Die "Himmelblauen" hielten zwar danach stark dagegen, bis zur Pause verteidigte der VfR aber mit etwas Glück die Führung. Im zweiten Durchgang dezimierten sich die Chemnitzer kurz nach Wiederanpfiff selbst: Dennis Grote sah nach einer Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte (47.). In Überzahl verpasste Aalen zwar, das zweite Tor nachzulegen, durfte am Ende aber dennoch einen knappen Sieg bejubeln.

Ein ausführlicher Spielbericht folgt, alles zum Spiel findet sich auch zum Nachlesen im Ticker:

http://www.schwaebische-post.de/vfr-liveticker/