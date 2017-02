Einbruch in Wohnhaus Täter kamen durchs Kellerfenster

Heubach. Am Freitag in der Zeit von 16 Uhr bis 19.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Heubach in der Franz-Schubert-Straße ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf und drangen in das Haus ein. Die Täter entwendeten laut Polizei diverse Gegenstände aus dem Haus. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

zurück © Schwäbische Post 18.02.2017 14:05