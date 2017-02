MADS erobern Tabellenspitze zurück Volleyball, Regionalliga, Männer Die SG MADS Ostalb haben gegen den SSC Karlsruhe einen 3:0-Sieg geholt und stehen wieder ganz oben in der Tabelle.

Nachdem die Volleyballer der Ostalb-Spielgemeinschaft am vergangenen Wochenende gegen den direkten Konkurrenten aus Blankenoch gestrauchelt waren und eine 1:3-Niederlage einstecken musste, haben sie vor heimischem Publikum am Samstagabend einen 3:0-Sieg gegen den SSC Karlsruhe gelandet. Mit 25:23 ging der erste Satz nur knapp an die MADS. Den zweiten und dritten Satz konnten sie jeweils mit 25:21 für sich entscheiden. Damit stehen die SG-Volleyballer zumindest vorübergehend wieder an der Tabellenspitze der Regionalliga. Denn die TSG Blankenloch hat ihr parallel stattfindendes Spiel verloren, Verfolger und Tabllendritter USC Konstanz ist erst am Sonntagnachmittag gegen Schlusslicht Rottenburg 2 dran.

