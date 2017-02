Auffahrunfall in Kösingen

Der 28-Jährige Beifahrer, der in der Nacht zum Sonntag an dem Auffahrunfall auf einen Lastwagen kurz nach dem Ortseingang in Kösingen beteiligt war, wurde nach dem Unfall in eine Klinik nach Ulm verlegt, wo er dann trotz intensivmedizinischer Behandlung verstarb. Gegen den 21-jährigen Fahrer des Unfallfahrzeuges wird nun, laut Polizei auch wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.