Einbruch in Sporthalle

Über eine zuvor aufgehebelte Fluchttüre wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Sporthalle Am Schäle in der Hofwiesenstraße eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten die Umkleide- und Büroräume, welche sie aber nach bisherigen Erkenntnissen ohne Diebesgut wieder verließen.

Der bis dahin angerichtete Sachschaden wird nach Polizeiangaben vorläufig auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Aalener Polizei bittet unter Telefon (07361) 5240 um Zeugenhinweise.