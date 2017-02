Unfallflucht in Oberalfingen

Einen Schaden von rund 1500 Euro hinterließ ein unfallflüchtiger Autofahrer am Samstag in Oberalfingen. Beim rückwärts Ausparken beschädigte er ein daneben geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Nördlinger Straße. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen 18.40 Uhr und 22.20 Uhr.

Die Polizei in Aalen nimmt unter der Telefonnummer (07361) 5240 Hinweise auf den Verursacher entgegen.